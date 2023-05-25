Лайфстайл
Актриса считает, что приложила руку к увольнению режиссёра
Спутник телезрителя
В ночь с 24 на 25 мая, 00:35, viju TV1000 action
Интервью
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
Лайфстайл
Актёр с трудом переносит конфликты с женой
Главная тема
Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа
Спутник телезрителя
25 мая, 14:35, viju TV1000
Лайфстайл
Премьеры фильмов Жюстин Трие и Карима Айнуза
Интервью
Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только
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