что почитать?

«Я чувствую себя предателем»: Татьяна Васильева об увольнении Иосифа Райхельгауза из Школы современной пьесы

В ночь с 24 на 25 мая, 00:35, viju TV1000 action

Интервью

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»

Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире