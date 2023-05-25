Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Капкан». Отрывок

фрагменты

25 мая 2023
Фотокорреспондент Александр Абдулов становится главным подозреваемым в убийстве своей жены


видео добавил посетитель Мирабела
персоны
Александр АбдуловИрина АлфёроваСергей ВиноградовВладимир КраснопольскийОльга ПогодинаЮрий СтосковВалерий Усков
фильмы
Капкан

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
Комната чудес
драма, комедия, экранизация
Франция, 2023
Сквозь время
драма, научная фантастика, приключения
Россия, 2022
Большие глаза
драма
США, 2014
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Непосредственно Каха: Другой фильм
комедия
Россия, 2023
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»
Интервью
Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
5 комментариев
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен