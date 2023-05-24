«Безумный Макс 3: Под куполом грома». Трейлер №2 на английском языке

Новости кино
Стартовали съемки драмеди «Первый класс»
Спутник телезрителя
26 мая, 23:20, ОТР
Главная тема
От юных аутистов до спасителей Вселенной
Интервью
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 мая, 00:00, Пятница!
Новости кино
Главную роль в сериале от создателей «Ольги» исполнила Аглая Тарасова
Интервью
Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только
Лайфстайл
Премьера фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм»
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