«Безумный Макс 3: Под куполом грома»

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Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу

Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров

Интервью

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»

Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире