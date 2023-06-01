«Подземелье вкусностей». Трейлер с русскими субтитрами

анонс

Фильм дает уникальную возможность взглянуть изнутри на культовый фестиваль, который стал настоящей сенсацией в мире рок-н-ролла

1 июня

«Персидская версия». Трейлер на английском языке

Фильм рассказывает о девушке иранского происхождения, которая, живя в Америке, пытается найти баланс между родной культурой и западными ценностями