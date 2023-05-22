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27 мая, 18:55, СТС
Новости кино
В онлайн-кинотеатре Первого канала Кино1ТВ начался показ мелодрамы Алексея Рудакова
Новости кино
ТНТ ведет подготовку к съемкам полнометражной картины в совместном производстве с Индией
Интервью
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
Новости кино
На НТВ состоится премьера нового остросюжетного детектива
Новости кино
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Актёр воцерковился в сознательном возрасте
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