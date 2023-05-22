«Гений». Отрывок №2

Спутник телезрителя
28 мая, 19:15, ТВ-3
Лайфстайл
Вечеринки брендо Chopard и Aston Martin, гала-вечер amfAR и премьеры фильмов Катрин Брейя и Чань Ань Хунга
Новости кино
Спутник телезрителя
27 мая, 18:55, СТС
Главная тема
Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа
Интервью
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
Лайфстайл
Гости яхты бренда L. Raphael
Новости кино
Премьера на телеканале состоится 29 мая
обсуждение >>