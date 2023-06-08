МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Личный кабинет актёра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Европы
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Спутник телезрителя
Анимация
Видеообзоры
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Команда
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Лошадь Чарли»
«Лошадь Чарли»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
8 июня 2023
Чарли — обычная девушка-подросток, которая ходит в школу и находится в активном поиске себя, неожиданно находит потерянную лошадь и привязывается к ней
«Неудержимые 4»
«Король неба». Трейлер №2
«Киты: Стражи планеты». Отрывок
«Однушка лорда демонов и героя». Трейлер №2 с русскими субтитрами
«Джонни»
видео добавил посетитель
Тимо
Поделитесь с друзьями!
персоны
Каспер Ван Дин
,
Эдвард Фёрлонг
фильмы
Лошадь Чарли
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
8 июня
«Неудержимые 4»
Культовая команда сталкивается с новым противником —
Иком Уайсом
8 июня
«Король неба». Трейлер №2
Фильм посвящен летчикам-испытателям новой эры ВВС
8 июня
«Киты: Стражи планеты». Отрывок
Документальный фильм про китообразных, их места обитания и удивительные звуки, которые они издают
7 июня
«Однушка лорда демонов и героя». Трейлер №2 с русскими субтитрами
Сострадательная демонесса спасает заклятого врага
Афиша кино >>
Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Новости кино
Найден режиссер для «Последнего богатыря. Наследия»
Сериал поставит известный по «
Вампирам средней полосы
»
Антон Маслов
3 комментария
Новости кино
Сантехник, священник, следователь: Юрий Стоянов сменит сразу 10 образов в сериале «Артист»
Его герой — вор-рецидивист, пытающийся добраться до тайника с награбленным
11 комментариев
Лайфстайл
Долго и счастливо: Семейные портреты Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, Леди Гаги и Брэдли Купера и других кинодуэтов
Нейросеть расскажет вам, что было дальше
4 комментария
Спутник телезрителя
«Миссия невыполнима: Последствия» // Хижина дяди Тома
8 июня, 21:00, Кино ТВ
1 комментарий
Лайфстайл
«Трудные времена высвечивают тех людей, за которых хочется держаться»: Светлана Иванова о новых знакомствах
Актриса призналась, что стала более открытой и внимательной к людям
5 комментариев
Лайфстайл
«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери
Актёр смотрел обучающие ролики на YouTube, чтобы заплести дочери косички
5 комментариев
Спутник телезрителя
«О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась
5 июня, 14:10, viju TV1000 русское
10 комментариев
Новости кино
Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова выберут «Меньшее зло» 9 июня
На Kion состоится эксклюзивная цифровая премьера остроумной разговорной комедии
Виктора Шамирова
6 комментариев
обсуждение >>