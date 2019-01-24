Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Рома»

трейлер

24 января 2019
Фильм Альфонсо Куарона - победитель Венецианского кинофестиваля 2018 года.

размер: 23.53 Mb     просмотров: 771     скачиваний: 0

видео добавил посетитель omela
персоны
Ялица АпарисиоЭухенио КабальероАльфонсо КуаронМарина де Тавира
фильмы
Рома

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Афиша кино >>

Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
BTS World Tour: Love Yourself in Seoul
концерт
Южная Корея, 2019
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Зелёная книга
биография, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
BEEF: Русский хип-хоп
драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Астрал: Новое измерение
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители
комедия
Россия, 2018
Волки и Овцы: Ход свиньёй
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью