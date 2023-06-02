«Этель и Эрнест». Трейлер на английском языке

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«О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась

Режиссёр рассказал о работе своего фонда, помогающего молодым региональным дебютантам

«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа

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Она сама: 5 лет без Киры Муратовой

Про нездешнее кино и свободу во всем