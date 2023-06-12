«Проза бродячих псов». 5 сезон. Трейлер №2 на японском языке

Новости кино
Создателей фильма отметили за «отвагу и смелость»
Спутник телезрителя
10 июня, 22:30, Первый канал
Интервью
Актер — о фильме «Снегирь», съемках в море и режиссерских амбициях
Новости кино
На телеканале 17 июня состоится показ мелодрамы про месть
Лайфстайл
Актриса живёт в экстремально жарком климате уже 8 лет
Новости кино
Выставка по «Акире», видеоигры по «Экспериментам Лейн» и «Стране песков», а также романтика и Осаму Дадзай
Главная тема
Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
Спутник телезрителя
11 июня, 23:00, ТВ-3
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