«Проза бродячих псов». 5 сезон. Трейлер №2 на японском языке

анонс

12 июня

«Роковое соблазнение». Трейлер на английском языке

Замужняя женщина отправляется в опасную поездку на выходные вдали от дома, которая разжигает страсть, но заканчивается трагически, заставляя ее сомневаться, правду ли говорят близкие ей люди