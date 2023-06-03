«Общая картина». Трейлер на английском языке

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Актёр не поверил, что может иметь детей

Аль Пачино потребовал ДНК-тест от своей беременной 29-летней девушки

Актёр смотрел обучающие ролики на YouTube, чтобы заплести дочери косички

«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери

«О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась

Режиссёр рассказал о работе своего фонда, помогающего молодым региональным дебютантам

«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа

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«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией

Актёру поставили диагноз с феврале этого года