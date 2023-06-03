«Носорог Отто». Трейлер на английском языке

что почитать?

Режиссёр рассказал о работе своего фонда, помогающего молодым региональным дебютантам

«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа

«О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась

Актёр смотрел обучающие ролики на YouTube, чтобы заплести дочери косички

«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери

Фестивальная колонка

Там, где «живут» чудовища: «Сказка» – экспериментальный виварий для тиранов Александра Сокурова

«Божественная комедия» о сильных мира сего, беспомощных в мире том.