«Бабушкины сказки»

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8 июня

«Мулан: Рождение легенды»

Храбрая и отважная красавица Мулан — дочь опытного китайского воина. Во время, когда армия врагов вторгается на границу, Мулан в мужском обличье отправляется на войну вместо больного отца от которого она унаследовала любовь к родине и готовность защищать её