Ролики фильмов
Блокадный Ленинград. Капитан НКВД Алексей Серебряков
пытается найти и остановить немцев, которые готовят диверсию на «Дороге жизни».
Спутник телезрителя
27 января, 10:15, Первый канал
Лайфстайл
Актриса устала от вопросов о материнстве
Лайфстайл
Каждое 25 января артистка вспоминает этот случай
Лайфстайл
Актриса была готова отказаться от роли
Главная тема
Поиски себя, бегство от проблем и другие причины сесть в автомобиль
Новости кино
И потратить на него 45 млн долларов.
Новости кино
Поддержку может получить 5-7 проектов в год.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Вернувшись с войны, милиционер Ирина Пегова
узнает, что в банде, которая терроризирует город, состоит её сын.
Спутник телезрителя
27 января, 00:35, Первый канал
Ролики фильмов
Рэйф Файнс
говорит по-русски в своей режиссерской работе о Рудольфе Нурееве.
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