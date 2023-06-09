«В поисках снежного барса». Трейлер на французском языке

Новости кино
Его герой — вор-рецидивист, пытающийся добраться до тайника с награбленным
Лайфстайл
Нейросеть расскажет вам, что было дальше
Спутник телезрителя
7 июня, 19:00, viju TV1000 action
Рецензии на фильмы
Новый фильм Бориса Хлебникова – о трагическом водоразделе между поколениями
Интервью
Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»
Спутник телезрителя
9 июня, 23:00, ОТР
Новости кино
Действие фильма разворачивается летом 1945 года в казачьей станице Забайкальского края
Спутник телезрителя
8 июня, 21:00, Кино ТВ
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