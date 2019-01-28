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«Тот, кто не спит»

трейлер

28 января 2019
Детектив Кирилл Дыцевич никогда не спит, но зато намного лучше других видит и понимает реальность.

размер: 2.29 Mb     просмотров: 718     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Фёдор ГуринецКирилл ДыцевичИрина МельникОлеся ФаттаховаАлександр Яцко
фильмы
Тот, кто не спит

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«Крик тишины»
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«Крик тишины»
В блокадном Ленинграде девочка-подросток Катя спасает трехлетнего мальчика Митю, которого бросила мать, отправившаяся в эвакуацию.