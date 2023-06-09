«Восставшая из ада». Трейлер на английском языке

Новости кино
За победу поборются 20 премьерных российских проектов
Рецензии на фильмы
Новый фильм Бориса Хлебникова – о трагическом водоразделе между поколениями
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Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
Новости кино
Сюжет комедии «Мама будет против» родился из их миниатюры про семью
Интервью
Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»
Спутник телезрителя
9 июня, 23:00, ОТР
Новости кино
Действие фильма разворачивается летом 1945 года в казачьей станице Забайкальского края
Спутник телезрителя
8 июня, 21:00, Кино ТВ
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