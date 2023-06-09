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«Восставшая из ада». Трейлер на английском языке

трейлер

9 июня 2023
Мег Фостер и Мина Сувари в хорроре про девушку, которая после самоубийства матери устраивается сиделкой у одержимой парализованной женщины


видео добавил посетитель Томаш
персоны
Шерман ОгастусМина СувариМег Фостер
фильмы
Восставшая из ада

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.06.2023 - 20:10
Думаю здесь сняли хорошее кино. Трейлер пугающий, чувствуется, что есть логика и смысл в происходящем. Если концовку не испортят будет круто. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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