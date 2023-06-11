«Вне закона». Трейлер на английском языке

Акино начинает новую работу в качестве консьержа в гламурном торговом центре, где все покупатели — животные
После того, как практически всё население планеты погибло, Марио Касас
и его маленькая дочь должны вслепую добраться до безопасного убежища
Земля, похожая на выжженную пустыню, перестала быть плодородной. Ученые выводят особый вид деревьев, которые вырастают из человеческой плоти
Группа изгоев должна собрать информацию о таинственной внепространственной угрозе Галактике и подготовить оборону, отражая первую волну атаки ужасных существ
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