«Пантафа — пожирательница душ». Трейлер на итальянском языке

МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Информация о спецучете
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Личный кабинет актёра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Европы
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Спутник телезрителя
Анимация
Видеообзоры
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Команда
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Пантафа — пожирательница душ». Трейлер на итальянском языке
«Пантафа — пожирательница душ». Трейлер на итальянском языке
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
11 июня 2023
Кася Смутняк
в хорроре про бывшую танцовщицу, переехавшую с дочерью в горную деревушку, где царят странные суеверия
«Голова-жестянка». Отрывок
«Вне закона». Трейлер на английском языке
«Консьерж универмага «Арктика». Трейлер на японском языке
«Птичий короб: Барселона». Тизер-трейлер с английскими субтитрами
«Белое пластиковое небо». Трейлер с английскими субтитрами
видео добавил посетитель
Antoniy
Поделитесь с друзьями!
персоны
Франческо Колелла
,
Бетти Педрацци
,
Марио Сгуэлья
,
Эмануэле Скаринджи
,
Кася Смутняк
фильмы
Пантафа — пожирательница душ
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
11 июня
«Голова-жестянка». Отрывок
Сергей Гилёв
говорит
Варваре Володиной
, что она скучная и нудная
11 июня
«Вне закона». Трейлер на английском языке
Менеджер банка
Адам Дивайн
подозревает родственников своей невесты в преступной деятельности
10 июня
«Консьерж универмага «Арктика». Трейлер на японском языке
Акино начинает новую работу в качестве консьержа в гламурном торговом центре, где все покупатели — животные
10 июня
«Птичий короб: Барселона». Тизер-трейлер с английскими субтитрами
После того, как практически всё население планеты погибло,
Марио Касас
и его маленькая дочь должны вслепую добраться до безопасного убежища
Афиша кино >>
Астрал. Женщина в чёрном
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Король-львёнок
детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Франция, Бельгия, 2022
Золотой инкассатор
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Кровь за кровь
драма, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
На пороге смерти
научная фантастика, фильм ужасов
Испания, 2022
Не буди во мне киллера
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Проникновение
драма, триллер
США, 2022
Разбой
боевик, драма, криминальный фильм
Киргизия, Россия, 2023
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Рецензии на фильмы
«Снегирь»: Мы не можем плыть без подвига
Новый фильм Бориса Хлебникова – о трагическом водоразделе между поколениями
4 комментария
Спутник телезрителя
«Иностранец»: Чан гнева и печали
11 июня, 23:00, ТВ-3
3 комментария
Спутник телезрителя
«Заложники»: Летите, голуби, летите
9 июня, 23:00, ОТР
2 комментария
Новости кино
Никита Ефремов отправится на поиски книги Смысла в экранизации «Библиотекаря»
Премьера состоится в июне на сервисах more.tv и Wink
7 комментариев
Лайфстайл
Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг
Актриса борется с болезнью уже 8 лет
6 комментариев
Новости кино
Виктор Добронравов возглавит отделение полиции в комедии «Инспектор Гаврилов»
Его герой — бывший криминальный авторитет Саша Медный, выдающий себя за стража порядка
5 комментариев
Интервью
Иван Капитонов: «Если подростковый фильм не интересен 35-45-летним, то он не будет интересен и подросткам»
Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»
4 комментария
Новости кино
Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих»
Раскрыт полный актерский состав криминальной драмы
Юрия Быкова
6 комментариев
обсуждение >>