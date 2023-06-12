«Побег из страны роботов». Трейлер на английском языке

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Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

Выставка по «Акире», видеоигры по «Экспериментам Лейн» и «Стране песков», а также романтика и Осаму Дадзай