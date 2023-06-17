«Детки в порядке»

что почитать?

Лайфстайл «Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах Режиссёр поделился воспоминаниями о работе под пятой свирепой цензуры

Новости кино Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота» Их покажут 23 и 24 июня в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново

Интервью Даниил Страхов: «Я ищу в тексте сценария свой сюжет, свою историю, своё звучание» Популярный актер – об одержимости профессией, сериале «Про Веру» и съемочной площадке, которая «вскрывает всех»

Интервью Иван Добронравов: «Мой герой – это парень, бегущий от себя» Популярный актер – о съемках в сериале «Вика-Ураган», работе со Звягинцевым, династии и планах снимать кино

Спутник телезрителя «Медальон»: Профессор серьёзных щей 15 июня, 22:30, СТС

Лайфстайл «Жить без русского языка для меня немыслимо»: Андрей Смирнов о причинах отказа отъезда из России В начале 1990-х режиссёру предлагали преподавать в одной из британских киношкол