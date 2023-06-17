«Детки в порядке»

Лайфстайл
Режиссёр поделился воспоминаниями о работе под пятой свирепой цензуры
Лайфстайл
Премьера фильма «Моё преступление»
Новости кино
Их покажут 23 и 24 июня в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново
Интервью
Популярный актер – об одержимости профессией, сериале «Про Веру» и съемочной площадке, которая «вскрывает всех»
Интервью
Популярный актер – о съемках в сериале «Вика-Ураган», работе со Звягинцевым, династии и планах снимать кино
Спутник телезрителя
15 июня, 22:30, СТС
Лайфстайл
В начале 1990-х режиссёру предлагали преподавать в одной из британских киношкол
Новости кино
Одну из главных ролей в проекте также исполнит Александр Устюгов
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