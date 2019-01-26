«Отравленная жизнь»

Новости кино
Netflix доверил режиссёру постановку хоррора «Армия мёртвых».
Новости кино
Популярного актёра нет с нами уже семь лет.
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Луи Гаррель
в вывернутом наизнанку любовном треугольнике, где каждый герой больше всего на свете любит... себя.
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Новости кино
Студия Universal все-таки решила заняться «Темной вселенной».
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Новости кино
Каст «Дюны» Вильнева продолжает удивлять.
Ролики фильмов
Противостояние абхазской и грузинской семей на фоне гражданской междоусобицы.
Новости театра
Проверки могут начаться уже осенью этого года.
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