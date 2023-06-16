«Скрежет металла». Отрывок на английском языке

Новости кино
Релиз фильма запланирован на 2 ноября
Лайфстайл
Премьера фильма «Моё преступление»
Интервью
Популярный актер – о съемках в сериале «Вика-Ураган», работе со Звягинцевым, династии и планах снимать кино
Спутник телезрителя
13 июня, 23:30, Cinema
Новости кино
Одну из главных ролей в проекте также исполнит Александр Устюгов
Лайфстайл
82-летняя актриса снялась обнажённой для британского Vogue
Лайфстайл
О рождении сына рассказал муж актрисы Даниил Радлов
Обзор сериалов
Братство крыши навсегда попрощалось с детством
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