«Аяка». Трейлер №3 на японском языке

Интервью
Популярный актер – об одержимости профессией, сериале «Про Веру» и съемочной площадке, которая «вскрывает всех»
Обзор сериалов
Михаил Пореченков похищает Дмитрия Нагиева
Спутник телезрителя
14 июня, 22:35, СТС
Главная тема
От Раневской и Лещенко до Булановой и Круга
Новости кино
Одну из главных ролей в проекте также исполнит Александр Устюгов
Лайфстайл
Премьера фильма «Моё преступление»
Лайфстайл
Режиссёр поделился воспоминаниями о работе под пятой свирепой цензуры
Интервью
Популярный актер – о съемках в сериале «Вика-Ураган», работе со Звягинцевым, династии и планах снимать кино
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