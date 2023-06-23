«Телепат звёздной пыли». Трейлер с русскими субтитрами

Маленькая рыбка по имени Зефирка и её лучшая подружка, маленький китёнок Капля, потерялись во время экскурсии к затонувшему кораблю с сокровищами
Патрик — совершенно необычный мотылёк. Он умён и очень изобретателен. А ещё он мечтает отправиться в самое захватывающее приключение в своей жизни!
Никита Ефремов
должен узнать правду о таинственном прошлом своего отца и найти виновных в его смерти
Жильцы погружаются в мрачный культ, превращая обычный дом в источник неописуемого ужаса для его владельца
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