«Телепат звёздной пыли». Трейлер с русскими субтитрами

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23 июня «Приключения рыбок: Корабль сокровищ» Маленькая рыбка по имени Зефирка и её лучшая подружка, маленький китёнок Капля, потерялись во время экскурсии к затонувшему кораблю с сокровищами

23 июня «Крылатая история» Патрик — совершенно необычный мотылёк. Он умён и очень изобретателен. А ещё он мечтает отправиться в самое захватывающее приключение в своей жизни!