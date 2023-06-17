«Назад к динозаврам»

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Лайфстайл «Жить без русского языка для меня немыслимо»: Андрей Смирнов о причинах отказа отъезда из России В начале 1990-х режиссёру предлагали преподавать в одной из британских киношкол

Лайфстайл «Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах Режиссёр поделился воспоминаниями о работе под пятой свирепой цензуры

Обзор сериалов «Кино про бандитов»: Квентин, может, ты и не заметил Михаил Пореченков похищает Дмитрия Нагиева

Новости кино Влад Коноплев откроет «Немодельное агентство» Сериал о рынке эскорт-услуг выходит 20 июня на PREMIER

Новости кино Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота» Их покажут 23 и 24 июня в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново

Интервью Иван Добронравов: «Мой герой – это парень, бегущий от себя» Популярный актер – о съемках в сериале «Вика-Ураган», работе со Звягинцевым, династии и планах снимать кино