«Снегирь». Отрывок

что почитать?

Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»

Иван Капитонов: «Если подростковый фильм не интересен 35-45-летним, то он не будет интересен и подросткам»

Новый фильм Бориса Хлебникова – о трагическом водоразделе между поколениями

«Снегирь»: Мы не можем плыть без подвига

Филипп Янковский, Гела Месхи и Владимир Епифанцев присоединились к касту «Лихих»

Лайфстайл

Долго и счастливо: Семейные портреты Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, Леди Гаги и Брэдли Купера и других кинодуэтов

Нейросеть расскажет вам, что было дальше