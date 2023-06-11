«Обыкновенное чудо». Отрывок №2

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Лайфстайл Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг Актриса борется с болезнью уже 8 лет

Новости кино Никита Ефремов отправится на поиски книги Смысла в экранизации «Библиотекаря» Премьера состоится в июне на сервисах more.tv и Wink

Интервью Иван Капитонов: «Если подростковый фильм не интересен 35-45-летним, то он не будет интересен и подросткам» Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»

Новости кино Кирилл Зайцев и Максим Щёголев станут следователями в детективе «Эффект Домино» Премьера сериала — 13 июня в эфире НТВ

Рецензии на фильмы «Снегирь»: Мы не можем плыть без подвига Новый фильм Бориса Хлебникова – о трагическом водоразделе между поколениями

Новости кино Виктор Добронравов возглавит отделение полиции в комедии «Инспектор Гаврилов» Его герой — бывший криминальный авторитет Саша Медный, выдающий себя за стража порядка