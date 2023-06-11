«Москва, любовь моя». Отрывок №2

Лайфстайл
Актриса борется с болезнью уже 8 лет
Новости кино
Премьера состоится в июне на сервисах more.tv и Wink
Интервью
Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»
Новости кино
Премьера сериала — 13 июня в эфире НТВ
Рецензии на фильмы
Новый фильм Бориса Хлебникова – о трагическом водоразделе между поколениями
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Тысяча чертей!
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Его герой — бывший криминальный авторитет Саша Медный, выдающий себя за стража порядка
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Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
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