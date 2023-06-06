«Вампиры». Отрывок

Интервью
Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»
Новости кино
Его герой — бывший криминальный авторитет Саша Медный, выдающий себя за стража порядка
Лайфстайл
Актриса борется с болезнью уже 8 лет
Новости кино
Раскрыт полный актерский состав криминальной драмы Юрия Быкова
Лайфстайл
Служебный роман
Спутник телезрителя
9 июня, 23:00, ОТР
Новости кино
Премьера сериала — 13 июня в эфире НТВ
Лайфстайл
Тысяча чертей!
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