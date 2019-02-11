«Разбуди меня»

Фестивальная колонка
На смотре показали поучительное кино Агнешки Холланд и Гая Наттива
Ролики фильмов
Фильм рассказывает о таинстве мантропения через опыт самых известных исполнителей различных традиций.
Фестивальная колонка
Фавориты критиков – монгольское «Яйцо» и македонская «Петрунья»
Новости кино
Ролики фильмов
История о вводе советских войск в Афганистан.
Новости кино
В «чёрный список» попали «Энджой мувиз», «Кинокомпания "Спутник"», «Кинокомпания "КИТ"» и другие организации кинематографии.
Лайфстайл
А теперь, наконец, помирился
Лайфстайл
Актриса, порой, узнает о себе много необычного
Лайфстайл
Оказывается, у актера появилась любовница
Ролики фильмов
Маленький мальчик сильно меняется после столкновения с гигантской дырой неизвестного происхождения.
Ролики фильмов
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