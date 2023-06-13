Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В ожидании Дали». Отрывок

трейлер

13 июня 2023
Хосе Гарсия пытается пригласить Сальвадора Дали в свой ресторан


видео добавил посетитель Наталья1982

Самое интересное

персоны
Хосе ГарсияНиколя КазалеПоль ЛопесИван МассагуэКлара ПонсоДавид ПужольПако ТоусХосе Анхель Эхидо
фильмы
В ожидании Дали

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   13.06.2023 - 15:27
Столько наговорили, что можно реально потерять веру и стать рыбоком. Приятный отрывок. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Адипуруш
боевик, фэнтези
Индия, 2023
Астрал. Женщина в чёрном
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Король неба
боевик, драма
Китай, 2023
Король-львёнок
детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Франция, Бельгия, 2022
Герои волшебного леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бразилия, 2022
Золотой инкассатор
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Кровь за кровь
драма, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
На пороге смерти
научная фантастика, фильм ужасов
Испания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?