«Фермер-аристократ». Тизер с русскими субтитрами

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Сериал, основанный на произведениях Энид Блайтон, снимают в Великобритании

Николас Виндинг Рефн взялся за адаптацию детской книжной серии про «Великолепную пятерку»

Алисия Викандер и Элизабет Олсен ощутят на себе последствия глобального потепления

В ночь с 26 на 27 июня, 01:10, СТС

«Спенсер»: Надо взвеситься — это весело

Свадьба с актёром Тедди Бергманом прошла в Нью-Йорке

Лайфстайл

Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката

Ведущая актриса «Ленкома» не сможет выйти на сцену в ближайшее время