«Икимоно». Трейлер №3 на японском языке

Лайфстайл
Ведущая актриса «Ленкома» не сможет выйти на сцену в ближайшее время
Новости кино
Сериал, основанный на произведениях Энид Блайтон, снимают в Великобритании
Обзор сериалов
Андрей Бурковский любого сможет уговорить
Лайфстайл
Ведущая никогда не хотела быть известной
Интервью
Режиссер «Личной жизни» о Юрии Норштейне, аниме, слабослышащих актерах и утопленниках
Спутник телезрителя
В ночь с 26 на 27 июня, 01:10, СТС
Лайфстайл
Закрытие фестиваля сериалов в Иванове
Новости кино
В актерском составе — экс-капитан команды КВН «Союз» Айдар Гараев и Ольга Дибцева
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