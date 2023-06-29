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«Клинок, рассекающий демонов». 4 сезон. Тизер на японском языке

тизер

29 июня 2023
Персонажный тизер нового сезона, экранизирующего арку «Тренировка столпов»


видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Ёсицугу МацуокаХиро Симоно
фильмы
Клинок, рассекающий демонов

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