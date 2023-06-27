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«Кошмар». Трейлер №2

трейлер

27 июня 2023
Элли Харбо сталкивается с чем-то пугающим и потусторонним, обитающим в старинном здании


видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Кьерсти Хелен РасмуссенДеннис СтурхёйХерман ТёммеросПетер ФёрдеЭлли ХарбоПребен Ходнеланд
фильмы
Кошмар

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   27.06.2023 - 19:53
Очень оригинальное название для ужастика. (нет) Плюс сам по себе фильм вообще не выглядит страшным. Напугать таким можно человека, который вообще ничего не смотрел читать далее>>
Всего сообщений: 1
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