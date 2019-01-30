ревью

Ролики фильмов «Чужой дом» Противостояние абхазской и грузинской семей на фоне гражданской междоусобицы.

Новости театра Минкультуры проверит артистов на востребованность Проверки могут начаться уже осенью этого года.

Новости кино Оскар Айзек станет отцом Тимоти Шаламе Каст «Дюны» Вильнева продолжает удивлять.

Новости кино Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения будет вручена 27 марта Церемония пройдет в Центре международной торговли в Москве.

Лайфстайл Юлия Меньшова возвращается на Первый канал с новым шоу о советском кино Телеведущая ударится в ностальгию

Лайфстайл Иван Ургант снялся в пародии на сериал «Султан моего сердца» Телеведущий намекнул на продление сериала на второй сезон