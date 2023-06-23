«Райцентр». 1 сезон. 8 серия. Тизер

Четыре неординарные старшеклассницы решили построить ракету и отправиться в космическое путешествие
Маленькая рыбка по имени Зефирка и её лучшая подружка, маленький китёнок Капля, потерялись во время экскурсии к затонувшему кораблю с сокровищами
Патрик — совершенно необычный мотылёк. Он умён и очень изобретателен. А ещё он мечтает отправиться в самое захватывающее приключение в своей жизни!
Никита Ефремов
должен узнать правду о таинственном прошлом своего отца и найти виновных в его смерти
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