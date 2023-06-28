«Переполненная комната»

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Сериал, основанный на произведениях Энид Блайтон, снимают в Великобритании

Николас Виндинг Рефн взялся за адаптацию детской книжной серии про «Великолепную пятерку»

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Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката

Ведущая актриса «Ленкома» не сможет выйти на сцену в ближайшее время