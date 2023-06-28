«Переполненная комната»

Новости кино
Сериал, основанный на произведениях Энид Блайтон, снимают в Великобритании
Лайфстайл
Ведущая актриса «Ленкома» не сможет выйти на сцену в ближайшее время
Спутник телезрителя
28 июня, 20:00, ТВ-3
Спутник телезрителя
В ночь с 27 на 28 июня, 00:00, СОЛНЦЕ
Новости кино
В актерском составе — экс-капитан команды КВН «Союз» Айдар Гараев и Ольга Дибцева
Интервью
Режиссер «Личной жизни» о Юрии Норштейне, аниме, слабослышащих актерах и утопленниках
Новости кино
Актрисы сыграют в футуристической драме «Оценка»
Новости кино
В актерских номинациях победу одержали Евгения Борзых и Максим Стоянов
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