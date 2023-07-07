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«Миллиарды». 7 сезон. Трейлер на английском языке

трейлер

7 июля 2023
Трейлер финального сезона сериала о противостоянии крупнейших фигур финансового мира США. В главной роли — Льюис Дамиан


видео добавил посетитель Дядя Стёпа
персоны
Анна БоденКристофер ДенэмПол ДжаматтиАзия Кэйт ДиллонДамиан ЛьюисКори СтоллРайан Флек
фильмы
Миллиарды

обсуждение >>
№ 1
Сокельников Иван   7.07.2023 - 12:39
Необычный сериал! Довольно странно, что я о нём слышу впервые, а тут же последний сезон. Необычный сеттинг, но сюжет не особо понятный. Такое ощущение будто форма лучше содержания читать далее>>
Всего сообщений: 1
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