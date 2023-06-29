«Мишки-обнимашки»

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Новости кино В Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный» с Александром Яценко и Илларионом Маровым Это первый зарубежный проект, снимающийся в Китае после пандемии