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В юности актриса хотела стать историком искусств, но после двух лет учёбы в Европе вернулась в Россию
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Самые ожидаемые интернет-релизы июля по версии Кино-Театр.Ру
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Семья актёров увеличилась несколько недель назад
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Показ мини-сериала состоится 7 июля
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И дело не в семейных связях
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Сериал «Dомашнего» расскажет о борьбе бывших подруг за сердце одного мужчины
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 июля, 02:30, Дом Кино
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Актриса рада, что время метаний и экспериментов позади
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