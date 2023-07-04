«Шёлковый путь»

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Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской выпал из окна

Женю Беркович и Светлану Петрийчук оставили в СИЗО до 10 сентября

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«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании

В юности актриса хотела стать историком искусств, но после двух лет учёбы в Европе вернулась в Россию