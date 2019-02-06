«Медный всадник России»

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Кого бы не сыграл актер - киллера, священника, мстителя, - это всегда Герой с большой буквы
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Режиссер объявил об очередном открытии приема заявок
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Актриса перестала обновлять свой видео-блог
Новости театра
Американский комик сыграет в мюзикле «Мастер и Маргарита» на сцене петербургского театра «ЛДМ. Новая сцена».
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Актёр мечтал стать рок-музыкантом с 15 лет
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Ролики фильмов
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Слишком позитивное продолжение популярного мультфильма 2014 года
Интервью
Известный актер - о мести, холоде, работе с сыном и европейских режиссерах
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