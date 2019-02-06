Ролики фильмов
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Премьера фильма «Алита: Боевой ангел»
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А также о сериале «Бывшие», постельных сценах и о фильмах про Сирию
Спутник телезрителя
6 февраля, 21:00, СТС
Главная тема
Кого бы не сыграл актер - киллера, священника, мстителя, - это всегда Герой с большой буквы
Ролики фильмов
Лайфстайл
Режиссер объявил об очередном открытии приема заявок
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Актриса перестала обновлять свой видео-блог
Новости театра
Американский комик сыграет в мюзикле «Мастер и Маргарита» на сцене петербургского театра «ЛДМ. Новая сцена».
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Слишком позитивное продолжение популярного мультфильма 2014 года
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