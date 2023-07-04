«Непобедимый Спайдермен». ТВ-ролик на английском языке

телеролик

На этот раз Питер Паркер отправляется на планету Анти-Земля, чтобы спасти ее от козней главных врагов Спайдермена — Желчного и Кровавого

«Страна песков». Трейлер №2 на японском языке «Гипнотик». Отрывок «Тут все свои» «Сыновья Большой Медведицы» «Разрешите обратиться». Трейлер №2