«Федя. Народный футболист». За кадром

Лайфстайл
Певец не мог смириться с карьерными амбициями жены
Спутник телезрителя
3 июля, 11:00, ТНТ
Лайфстайл
Актриса спела вместо певицы на стадионном концерте
Новости кино
Сериал «Dомашнего» расскажет о борьбе бывших подруг за сердце одного мужчины
Новости кино
В главных ролях — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин
Спутник телезрителя
6 июля, 13:25, viju TV1000
Новости кино
Телепремьера сериала состоится 10 июля на «России 1»
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 июля, 02:30, Дом Кино
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