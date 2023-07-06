«Разрешите обратиться». Трейлер №2

Лайфстайл
Певец не мог смириться с карьерными амбициями жены
Лайфстайл
Семья актёров увеличилась несколько недель назад
Новости кино
Фильм приурочен к 80-летию снятия блокады и освобождению Ленинграда
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Ну разве что «Утиные истории»
Спутник телезрителя
5 июля, 20:55, viju TV1000 action
Новости кино
В главных ролях — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин
Новости кино
Телепремьера сериала состоится 10 июля на «России 1»
Спутник телезрителя
6 июля, 13:25, viju TV1000
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