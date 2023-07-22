«Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика». Тизер на японском языке

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Новости кино Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче» Киносмотр, где кроме короткометражек впервые будет представлена программа дебютного полнометражного кино, пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде

Обзор сериалов «Разрешите обратиться»: Как возникают оборотни в погонах И причем здесь Фандорин с Человеком-пауком

Новости кино Ольга Павловец и Иван Шибанов присоединились к актерскому составу «Пианистки» Для бывших супругов это первая совместная работа

Новости кино Майор полиции Елена Подкаминская отправляется в российскую глубинку В Москве и Твери идут съемки многосерийного детектива «Овчарка»

Лайфстайл «Он ушёл с сумкой вещей, ничего не взял»: Татьяна Арнтгольц о разводе с Иваном Жидковым Экс-супруги смогли сохранить приятельские отношения, но с новой избранницей бывшего мужа актриса пока не знакома